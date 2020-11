In vendita i calendari della Croce Bianca Genovese per acquistare tute e mascherine per i soccorritori

Genova. “Un altro anno insieme, dal 1905” : con questo slogan sono stati presentati i calendari sociali 2021 della Croce Bianca Genovese, realizzati per poter contribuire all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i soccorritori impegnati nell’emergenza Covid-19.

I calendari (formato A3, 12 fogli, da muro) illustrano le attività quotidiane, ordinarie e straordinarie, della Pubblica Assistenza e ne ritraggono gli automezzi principali. Sono a offerta libera (con rilascio di ricevuta) e verrà donata una mascherina chirurgica per ciascun calendario.

I calendari sono ritirabili:

– Presso i seguenti esercizi convenzionati, in una prima fase (riconoscibili anche da badge esposto):

Macelleria Nuova SO.TI.TI. – Piazza Palermo 8r

Panificio De Tommaso Placido – Piazza Palermo 14r

Maria Clara Baroni Abbigliamento intimo – Piazza Palermo 16r

Bar Latteria Foce – Piazza Palermo 26r

Erboristeria Le erbe di Matì – Piazza Palermo 36r

Bar Nautico – Piazza Palermo 42r

Casa del Parmigiano – Piazza Palermo 50r

Outlet del Tessuto – Piazza Palermo 60r

Edicola – Piazza Palermo/Via Pisacane

Bar Frida – Via Pisacane 8r

Caseificio I Trulli – Via Pisacane 14r

La Pasta Fresca di Bonanni & Canu – Via Monte Suello 7r

Panificio pasticceria Battaglia – Via Monte Suello 11r

Centro Gioco Educativo – Corso Buenos Aires 170r

Pasticceria Dria – Corso Torino 93r

Luna e Stelle Giochi – Via Pisa 14r

Calzoleria Segreto – Corso Sardegna 214r

– Presso la sede della Croce Bianca Genovese in Piazza Palermo 25r su appuntamento (prenotazioni a questo link: bit.ly/calendari-cbg)

– A domicilio (zona Centro/Levante, per disabili/anziani/non autosufficienti) su appuntamento (prenotazioni a questo link: bit.ly/calendari-cbg)

Per gli esercenti disponibili ad offrire i calendari o per qualsiasi ulteriore informazione, si può inviare una mail a comunicazione@crocebianca.it o contattare il numero 3484457841.