Il Covid comanda anche in Serie D. Il massimo campionato dilettantistico rischia grosso dopo che nella settima giornata sono state rinviate ben 7 partite su dieci, fra le quali Lavagnese – Saluzzo e Fossano – Sestri Levante. Non solo, perché la società rossoblù ha comunicato che anche il turno infrasettimanale salta, con la Folgore Caratese colpita dal virus e che quindi non farà la trasferta ligure.

Salvo eccezioni si giocherà invece Castellanzese – Lavagnese, che sarà diretta da Carlo Palumbo della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Ielardi di Novara e Ameglio di Torino. Trema comunque la Serie D, visto che anche per il turno del 4 novembre dovrebbero essere disputate solo 3 partite su 10 (Bra – Sanremese e Varese – Vado “completano” il turno).

Finora solo Gozzano e Chieri hanno giocato tutte le partite in programma mentre i bianconeri e rossoblù hanno due gare in meno. La Lavagnese dovrà recuperare i match con Legnano e Saluzzo (entrambe in casa), mentre i Corsari sono fermi da due settimane dovendo andare a Fossano e ospitando appunto la Folgore Caratese.

Nel turno di fine settimana la Lavagnese ospiterà la capolista Bra, mentre il Sestri Levante farà visita al Casale.