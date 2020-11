Il capo della polizia: “Bellissima pagina gli agenti che si tolgono i caschi davanti agli operai”

Genova. “Hanno scritto una bellissima pagina, un’intelligente modalità di gestione dell’ordine pubblico e anche una piccola personale soddisfazione perché in questi mesi ho insistito moltissimo sulla nostra capacità di dover intercettare i bisogni di chi manifesta per rivendicare i diritti e per rivendicare una situazione di preoccupazione”.

Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli in un’intervista a ‘Sette Storie’ andato in onda ieri sera su Rai1′ commentando le immagini della manifestazione degli operai dell’ex Ilva di Cornigliano dell’11 novembre scorso a Genova, quando gli agenti in ordine pubblico si sono tolti i caschi davanti ai manifestanti.

“Bravi i colleghi – ha aggiunto Gabrielli – bravo chi ha diretto il servizio di ordine pubblico”.

I poliziotti si erano tolti il casco, su indicazione dei dirigenti in seguito alla richiesta degli operai dell’Ilva che partiti in corteo dallo stabilimento di Cornigliano erano arrivati sotto la prefettura per chiedere il ritiro del licenziamento di tre colleghi e delle lettere di sospensione dall’attività lavorativa a 250 operai. Obiettivo poi parzialmente raggiunto con il reintegro di un lavoratore e il ritiro delle lettere grazie alla mediazione del prefetto Carmen Perrotta.