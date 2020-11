I migliori smartphone con ricarica wireless

Gli smartphone con ricarica wireless sono una soluzione veloce e pratica al problema degli smartphone che si scaricano velocemente… quando parliamo di smartphone con ricarica wireless facciamo riferimento a degli smartphone che si ricaricano senza fili. In sostanza, è sufficiente appoggiare lo smartphone su un pad senza fili, e la ricarica inizia. La ricarica wireless funziona semplicemente così: si crea un campo magnetico fra telefono ed alimentatore e si scatena la carica induttiva.

La carica è un camp magnetico che trasferisce l’energia dal pad allo smartphone, e per questo la vicinanza fra lo smartphone con ricarica wireless e il pad deve essere di circa 4 cm e non di più.

La ricarica in questo modo è comoda, basta semplicemente appoggiare lo smartphone sul pad (supporto per la ricarica wireless) e la ricarica comincia in pochissimi secondi, molto più comoda e veloce di quella con il filo.

Insomma la ricarica senza fili è una comoda svolta tecnologia e sono sempre di più gli smartphone che, negli ultimi anni, stanno andando in questa direzione. Questo se non altro facilita di molto la scelta di un modello adeguato perché permette di trovare una soluzione comoda e facile per la propria esigenza.

Bisogna inoltre sapere che la maggioranza degli smartphone con ricarica wireless funziona per mezzo di standard QI che è un consorzio al quale aderiscono la stra grande maggioranza dei produttori di smartphone.

A chi sono indicati gli smartphone con ricarica wireless?

Questi prodotti sono indicati a chi usa molto il telefono e quindi arriva sempre a fine giornata con poca carica. In questo modo, con l’uso di un pad, la ricarica è veloce e immediata e lo smartphone rimane sempre a portata di mano, senza doverlo collegare alla sua carica usb magari a distanza da dove stiamo lavorando e senza bisogno di prese ad hoc.

Nella scelta è bene tenere sempre conto delle recensioni di smartphone con ricarica wireless per capire quali sono i modelli migliori. Ma andiamo a vedere come si scelgono gli smartphone con ricarica wireless migliori.

Scegliere gli smartphone con ricarica wireless

Come si opta per la scelta di un ottimo smartphone con ricarica wireless? Vediamo quali sono i parametri da prendere in considerazione.