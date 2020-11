Guida Michelin, una nuova stella brilla in provincia di Genova

Genova. Sono sette le stelle Michelin in Liguria nella Guida 2021 appena presentata. Due le new entry: Impronta D’Acqua a Cavi di Lavagna (con uno chef, Ivan Maniago, under 35) e Nove ad Alassio (chef Giorgio Servetto).

L’unica altra stella Michelin in provincia di Genova è The Cook di Ivano Ricchebono, proprio nel capoluogo ligure.

Il resto è tutto concentrato nella Riviera di Ponente: Paolo e Barbara a Sanremo, Sarri a Imperia Porto Maurizio, Claudio a Bergeggi e il Vescovado a Noli.

Nessuno dei ristoranti liguri ha più di una stella.

Un altro premio prestigioso, il Michelin Sommelier 2021 assegnato dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, è stato attribuito a Matteo Circella del Ristorante La Brinca di Ne (Ge).