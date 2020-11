Giornata mondiale contro l’Aids, martedì 1° dicembre la Lanterna si colora di rosso

Genova. Anche quest’anno la Lanterna sostiene la giornata mondiale contro l’Aids: l’illuminazione di martedì 1 dicembre 2020 è realizzata in collaborazione con Anlaids Liguria Onlus, nell’ambito della campagna “Per chi vede oltre”, che illumina di rosso i monumenti della Liguria per non dimenticare il virus dell’Hiv in epoca di pandemia da Covid.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali Unesco e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, sono disponibili sul sito: http://www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/. L’illuminazione è visibile anche online su https://www.lanternadigenova.it/webcam/ grazie alla webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova