Giornata contro la violenza sulle donne, la Lanterna di Genova si colora di arancione

Genova. La Lanterna di Genova si illuminerà di arancione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nella serata di martedì 25 novembre.

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Le date delle ricorrenze o iniziative locali, nazionali, internazionali UNESCO e delle Nazioni Unite e relative illuminazioni in programma, sono disponibile sul sito: http://www.lanternadigenova.it/calendario-illuminazione-lanterna/