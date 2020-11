Genoa, è ufficiale: esonerato il ds Daniele Faggiano

Genova. Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. A confermare quella che nelle ultime 24 ore era diventata più che un’ipotesi è stata proprio una nota ufficiale diffusa pochi minuti fa attraverso i canali social rossoblù.

“Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico”, la stringata comunicazione sul sito della società.

Arrivato in Liguria lo scorso 8 agosto, Faggiano lascia il Genoa proprio a pochi giorni dalla sfida contro il Parma, sua ex squadra, in programma lunedì, e poche ore il successo dei rossoblù nel derby di Coppa Italia.

Alcune testate di settore, già ieri, avevano anticipato che Enrico Preziosi stava valutando di mettere un punto all’esperienza del manager a villa Rostan. Malumori montati durante le scorse, difficili settimane, in cui il Genoa ha mostrato toni in chiaro scuro.

Al posto di Faggiano potrebbe tornare proprio quel Francesco Marroccu che a malincuore ad agosto aveva risolto il rapporto professionale con il Grifone.