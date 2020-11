Gavette, terminato il nuovo parcheggio per compensare la presenza del cantiere del viadotto

Genova. Terminato l’allestimento da parte dei tecnici di Aster del nuovo parcheggio delle Gavette, che andrà a sostituire gli stalli di sosta “perduti” per il cantiere del viadotto Bisagno.

L’area per ricollocare i parcheggi per i residenti è stata ricavata sistemando e cambiando destinazione al deposito di Aster, dove venivano appunto stoccati i materiali da cantiere e i mezzi.

L’operazione, che ha visto la collaborazione di Municipio e Comune, ha in questo modo generato una sessantina di posti auto destinati ai residenti ma non solo. I lavori per il viadotto Bisagno, infatti, dovrebbero durare quasi 4 anni.