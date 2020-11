Gallerie di Moneglia, frontale tra auto e moto: centauro muore sul colpo

Genova. Incidente mortale ieri sera all’interno delle gallerie che collegano Riva Trigoso a Moneglia, sulla strada provinciale all’altezza del campeggio Smeraldo.

Un 53enne residente a Moneglia con la sua moto, per cause in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’autovettura che proveniva in senso contrario. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e ha tentato di rianimare il motociclista che tuttavia a causa delle ferite riportate è deceduto.

I vigili urbani di Moneglia stanno visionando le telecamere per accertare chi tra auto e moto sia passato con il semaforo rosso: sulla tratta c’è un senso unico alternato, il più lungo della Liguria.