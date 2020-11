Furto con giallo in via Invrea: spariti mille euro ma non c’è stata effrazione

Genova. Furto con giallo in un appartamento in via Tommaso Invrea in centro città. A chiedere l’intervento della polizia sono stati i proprietari ieri, intorno alle 19.30, al rientro dal lavoro.

Dall’appartamento in base a quanto denunciato mancherebbero circa mille euro in contanti, ma tutte le porte erano chiuse e non ci sarebbe alcun segno di effrazione.

Sul posto anche la scientifica per i rilievi. Indagini in corso.