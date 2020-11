Funicolare Zecca Righi, sospensione anticipata del servizio nelle prossime sere

Genova. Nuova necessità di manutenzioni e verifiche del funzionamento per l’impianto della storica funicolare tra la Zecca e il Righi, per questo ci saranno alcune modifiche al servizio.

Amt informa che la funicolare Zecca – Righi, nelle serate di martedì 24 e mercoledì 25 novembre, sospenderà anticipatamente il servizio alle ore 22 (ultime partenze alle ore 21.40) per consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche.

Saranno attivi i servizi bus sostitutivi: l’F2 che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio e l’F2/ che raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso.