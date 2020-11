Fuga di Gas, chiusa via Adamoli all’altezza della Sciorba: traffico deviato

Genova. Un tratto di via Adamoli, in Val Bisagno, è stato chiuso al traffico intorno alle 14 a causa di una fuga. La disposizione, in via precauzionale, è stata decisa dalla polizia locale.

Il problema si è verificato all’altezza della Sciorba sulla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la falla e in arrivo anche i tecnici.

Il traffico è deviato, al momento, sulla sponda destra del torrente Bisagno.