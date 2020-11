Fos, sottoscritto accordo vincolante per l’acquisizione di InRebus Technologies

Genova. Fos, pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata

al segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto di aver sottoscritto in data odierna un contratto relativo all’acquisizione del 100% del capitale sociale di InRebus Technologies.

InRebus Technologies è una PMI innovativa, con sede in Torino, attiva nel settore delle

applicazioni delle tecnologie ICT e in quello dei progetti di digital learning, ed è presente sul

mercato da più di vent’anni, in particolare nel settore automotive e finance. La società può contare

su 30 collaboratori, un fatturato di 2 milioni di Euro, un EBITDA Adjusted di circa il 12% del

fatturato ed una PFN pari a 42 mila Euro positiva (cassa) al 31 dicembre 2019.

FOS si pone l’obiettivo di potenziare la crescita di InRebus Technologies integrando le attività di

servizi informatici sul territorio piemontese nella linea di business Information Technology

favorendo l’evoluzione dei servizi in ricorrenti e outsourcing, in linea con il modello di business;

ampliando l’offerta digitale di FOS con una nuova linea dedicata al Digital Learning; attivando una

nuova presenza territoriale come presidio per le altre linee di business aziendali (Communication

Technology, Automation & Solution, Engineering & Technology Transfer).

L’Amministratore Delegato di FOS Enrico Botte ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di poter

confermare al mercato che il nostro percorso di crescita, sostenibile e profittevole, si rafforza

ancor più con la crescita per linee esterne. A un anno dalla quotazione, focalizzandoci su

innovazione tecnologica e sostenibilità, rafforziamo la nostra offerta con le competenze ed il

know-how di InRebus in un’area di business in forte crescita e ampliamo il mercato territoriale di

riferimento su tutto il Nord Ovest con l’obiettivo dello sviluppo di lungo termine”.

I soci venditori, nonché amministratori delegati di InRebus Technologies, Stefania Grossi e

Andrea Romano hanno commentato: “Siamo contenti di unirci all’organizzazione di FOS,

collaborando allo sviluppo di un progetto industriale di lungo termine e valorizzando la nostra

esperienza nel segmento del Digital Learning. Questa operazione ci consentirà di far crescere

ulteriormente il nostro capitale umano e le nostre competenze tecniche a servizio del mercato”.