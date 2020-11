Genova. L’autunno primaverile delle ultime settimane sembra oramai un ricordo: con il brusco calo delle temperature di queste ore arriva la prima spolverata di neve sulle alture liguri, con il monte Antola che registra la prima piccola imbiancata della stagione.

Le immagini arrivano dalle webcam del parco: sia al rifugio omonimo che a San Rocco di Propata un seppur contenuto strato bianco ha fatto capolino, annunciando l’inverno oramai alle porte. E dopo la giornata ventosa, con un assestamento delle temperature, potremmo dire addio ad una stagione autunnale decisamente mite.

Le precipitazioni di questa notte sui i principali rilievi della nostra regione, sono state accompagnate da un forte vento in arrivo da nord, che, come di consueto ha portato il freddo nella nostra regione. Ma è solo l’inizio: nelle prossime settimane le temperature si stabilizzeranno al ribasso, mentre molto lontano da qua, nelle grandi pianure russe si è avviato il “motore siberiano”, che come di consueto, porterà il freddo, quello vero, in tutto il continente.