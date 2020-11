Foce, incendio in un appartamento: vigili del fuoco salvano residenti intrappolati

Genova. Un incendio si è sviluppato all’interno di una abitazione di via Maddaloni, in zona Foce, poco prima delle 12 di questa mattina, per cause ancora da chiarire.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che arrivati sul posto sono riusciti a mettere in salvo i proprietari di casa rimasti intrappolati dal fumo all’interno di una stanza. Le persone fatte quindi evacuate, sono state assistite e al momento non risultano feriti o ricoveri di sorta.

Le fiamme sono state domante in pochi minuti, e subito dopo è scattata la messa in sicurezza della casa, con ispezioni per verificare la presenza di danni alla struttura. Con ogni probabilità gli abitanti, però, non potranno fare rientro nella loro abitazione, resa inagibile dal rogo.