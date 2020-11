Fiorino, dopo la frana sulla strada viabilità aperta solo in alcune fasce orarie

Genova. Da domani, 4 novembre l’orario di apertura del traffico in via Fiorino, la strada sulle alture di Voltri, che era rimasta chiusa per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata sarà il seguente: dalle ore 6 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 20.

Lo ha annunciato oggi pomeriggio il vicesindaco di Genova e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi durante un incontro con la popolazione. Circa 200 persone sono praticamente isolate da alcuni giorni.

Al di fuori degli orari definiti, sarà consentito il transito solo per comprovate esigenze di spostamento lavorative e connesse alla tutela della salute, che dovranno essere rappresentate alle pattuglie della polizia locale presenti ai varchi 24 ore su 24.

Dalla mezzanotte alle ore 6 vige divieto assoluto di transito, salvo che per i mezzi di soccorso. Questa sera il transito è consentito fino a mezzanotte con la presenza dei movieri. La strada resterà chiusa in caso di allerta meteo.