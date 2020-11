Chiavari. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per i biancocelesti. Al Comunale, proprio come l’anno scorso, il Venezia passa col risultato di 2-0 grazie alle reti di Forte e Ceccaroni.

“Inutile nasconderlo, è un momento di difficoltà – spiega mister Bruno Tedino -. Anche oggi siamo stati ingenui e abbiamo pagato a caro prezzo due distrazioni, e purtroppo, in questo campionato, contro squadre organizzate come il Venezia, non possiamo permettercelo. Piangersi addosso non serve a nulla, il campionato è ancora lungo e dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e reagire al più presto. Lavorerò al massimo per ridare entusiasmo a questa squadra e a tutto l’ambiente Entella“.

“Degli assenti non ho mai parlato e non lo farò certo adesso – conclude -. Non siamo fortunati, e questo mi pare abbastanza chiaro, ma l’unica cosa che voglio fare e cercare di aiutare i miei ragazzi per uscire, tutti insieme, da questo momento di difficoltà”.