Ennesimo furto di generi alimentari all’Ipercoop di Bolzaneto: 31enne denunciata

Genova. Ancora un furto all’interno del supermercato Ipercoop di Bolzaneto.

E’ successo ieri pomeriggio. Una genovese di 31 anni dopo aver rubato un ingente quantitativo di generi alimentari è stata notata dalla vigilanza che ha chiamato i carabinieri.

La donna è stata denunciata. Il giorno prima altre 4 persone erano state denunciate per lo stesso motivo dalla polizia.

L’impennata di questo tipo di reato, in un supermercato dove i controlli delle vigilanza sono da sempre molto serrati, non può non far pensare a un crescente disagio economico da parte di tante famiglie genovesi.