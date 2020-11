Ecco l’ordinanza che chiude spiagge e lungomare a Genova: sarà in vigore dalle 12 di sabato

Genova. Sarà in vigore da domani, sabato 14 novembre e fino al 29 novembre, dalle 12 di ogni sabato alle 19 di ogni domenica, l’ordinanza del sindaco di Genova che stabilisce il divieto di accesso e permanenza sui lungomare, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, e alle spiagge.

ECCO IL TESTO DELLA ORDINANZA DEL SINDACO

Le strade e promenade interessate sono le seguenti:

Passeggiata Roberto Bruzzone (Voltri), Passeggiata Spiaggia di Prà, passeggiata Cantieri Navali Praesi (prolungamento), via Pegli (lato mare), via Lungomare di Pegli (lato mare), Giardini Catellani (Pegli), corso Italia (lato mare), Passeggiata Anita Garibaldi (Nervi)

Istituito con ordinanza, inoltre, il divieto di accesso e permanenza nei luoghi prospicienti la battigia, quali arenili, scogliere e spiagge, fatta salva la possibilità di transitarvi, per il tempo strettamente necessario, per svolgere attività sportive in mare, quali nuoto, windsurf, canoa e similari, ovvero di sostarvi per svolgere attività di pesca.

Restano aperti i parchi cittadini, ha spiegato ieri il sindaco Bucci, ma con un presidio massiccio di volontari della protezione civile per controllare che non ci siano persone senza mascherina o situazioni di assembramenti.

L’ordinanza del sindaco è uno strumento previsto dall’ultimo dpcm in materia di prevenzione anti Covid per limitare ulteriormente i contagi. Chi dovesse contravvenire rischierà una sanzione dai 400 ai 1000 euro.