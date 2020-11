Consegne in taxi per non destare sospetti: in manette per spaccio due pregiudicati genovesi

Genova. Due pregiudicati genovesi di 46 e 56 anni sono stati arrestati dalla polizia al termine di un’indagine condotta dalla sezione investigativa del commissariato di Sestri ponente. La base operativa era l’abitazione del 56enne, che in passato era già stato condannato a 6 anni per spaccio.

Martedì gli uomini del commissariato sono entrati in azione. Hanno prima visto il 46enne salire al casa del complice, poi insieme hanno chiamato un taxi. il più anziano è sceso in via Cornigliano, il 46enne invece è arrivato fino in via Invrea per le consegne. Sono stati trovati con numerosi panetti di hashish e dosi di cocaina.

Ingente il sequestro successivo nell’abitazione del 56enne: quasi 2 kg di hashish, 650 grammi di cocaina e 59 mila euro in contanti.

Solo una settimana i poliziotti del commissariato avevano arrestato 4 giovani universitari insospettabili sempre per spaccio.