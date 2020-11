Dpcm, a Sestri Levante parcheggi gratis fino al 30 novembre per sostenere il commercio

Genova. È stata firmata questa mattina dal sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio un’ordinanza per sospendere tutta la sosta a pagamento (escluso il Park Sant’Anna) da oggi e fino al 30 novembre.

“Nonostante la Liguria si trovi in zona gialla, abbiamo scelto di dare un segnale alla città, utilizzando le possibilità attuali del Comune, in attesa di capire l’entità delle risorse che il Governo ha promesso per applicare i nuovi ristori alle attività commerciali e imprese danneggiate da questo difficile periodo e dalle misure che ne sono derivate”, spiega la sindaca.

“Le misure sono attese per i prossimi giorni e con altri Comuni abbiamo fortemente richiesto questi interventi: una volta a conoscenza delle possibilità disponibili l’amministrazione si adopererà per darne massima applicazione – continua Valentina Ghio – Per cominciare, da domani ci sarà la gratuità dei parcheggi fino al 30 novembre”.