Dove fare il tampone gratuito a Genova: ecco la mappa in continuo aggiornamento

Genova. Sono ormai molte le possibilità di eseguire un tampone per capire se si è positivi o meno al coronavirus. A Genova, come in qualunque città, ci sono numerosi laboratori privati che offrono il servizio a pagamento, ma esistono anche diversi modi per farlo gratuitamente.

Grazie a un accordo sottoscritto da Regione Liguria e ordine dei medici, tutti i medici di famiglia sono abilitati a eseguire il tampone, anche se non tutti sono disponibili a farlo in studio o a domicilio. A Genova e nel territorio della città metropolitana sono attivi diversi punti allestiti in luoghi pubblici, alcuni ad accesso libero, altri su prenotazione, dove si può eseguire il test in modalità drive-through e nella maggior parte dei casi anche a piedi.

Qui sotto è disponibile una mappa in continuo aggiornamento che indica tutti i luoghi dove si possono effettuare tamponi gratuitamente, ciascuno con gli orari di apertura e le modalità di accesso. Di seguito l’elenco con tutti i dettagli.

Tamponi rapidi gratuiti senza prenotazione in modalità drive-through o walk-through

In queste strutture vengono effettuati tamponi antigenici rapidi in accesso diretto, a piedi, senza prenotazione. Dopo l’esecuzione del prelievo il risultato viene comunicato in dieci minuti. In caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare rinofaringeo, il cui esito verrà comunicato qualche giorno dopo.

– Porta Siberia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12

– Villa Bombrini, Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello): dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13

– Ex Ospedale Sant’Antonio di Recco – Casa della Salute Asl3 (via Bianchi, 1): dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12

Tamponi antigenici rapidi e molecolari gratuiti su prenotazione GSAT Distretto 12

Presso il Palazzo della Salute Asl3 di Struppa (via Struppa 150) è attivo un presidio dedicato ai cittadini del Distretto 12 in modalità drive-through sia per l’esecuzione di tamponi rapidi sia per quelli molecolari. L’accesso al punto tamponi di Struppa è su appuntamento telefonico fissato dalla segreteria del GSAT 12 per tutti quegli assistiti segnalati dal proprio medico curante come pazienti già in fase asintomatica o paucisintomatica o per i cosiddetti contatti stretti per cui sia richiesta una diagnosi di infezione o il superamento della fase di infettività per il rientro in comunità. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30

Tamponi antigenici rapidi gratuiti su prenotazione del medico o del pediatra di famiglia in modalità drive-through o a piedi

– Teglia (Rivarolo) via Carnia 153 (Giardini Villa Rosa): dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10 (AFT 10)

– Serra Riccò (Pedemonte) via Medicina 56: dal lunedì al venerdì su prenotazione attraverso i medici di medicina generale del Distretto 10 (AFT 9)

In queste sedi è disponibile un “ambulatorio integrato” dove poter eseguire il tampone antigenico rapido. L’accesso è su prenotazione attraverso i medici di medicina generale e pediatri del Distretto 10 (AFT 9 e 10) aderenti. L’Ambulatorio è gestito anche dal punto di vista operativo dai medici di famiglia che orientano a seconda dei casi il proprio paziente (paucisintomatico, asintomatico, rientro dall’estero) fissandogli direttamente il tampone in auto.

Nei casi di persone con lievi sintomi è prevista la doppia opzione cioè tampone e visita all’interno dell’Ambulatorio. In caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare rinofaringeo, il cui esito verrà comunicato qualche giorno dopo (necessità di processazione)

Tamponi molecolari rinofaringei gratuiti su prenotazione al dipartimento di igiene di Asl 3 in modalità drive through

Presso le sedi di seguito elencate vengono eseguiti i tamponi molecolari (rinofaringei) in modalità drive-through (con accesso in auto, motoveicolo o bicicletta) esclusivamente su prenotazione da parte del dipartimento di prevenzione. La struttura comunica direttamente al paziente giorno e orario dell’appuntamento. L’ esito del tampone viene comunicato qualche giorno dopo.

– Ex ospedale psichiatrico di Quarto da ingresso storico via G. Maggio 6 dal lunedì al sabato

– Fiera del Mare Padiglione B “Jean Nouvel” dal lunedì al sabato