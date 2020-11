Domanda e offerta dell’high tech si incontrano a Tech Jobs Fair: ecco come partecipare

Genova. Tech Jobs Fair, il principale evento italiano dedicato allo scouting e all’incontro tra aziende e professionisti del settore tecnologico, esordisce ufficialmente a Genova sabato 28 novembre 2020 (a partire dalle ore 10) con un’edizione speciale quasi interamente a distanza.

Dopo il ricco antipasto della Smart edition di giugno, TJFair sbarca ufficialmente a Genova in una versione aggiornata ai tempi e alle limitazioni della pandemia che si rivolge direttamente a imprese, aziende, realtà e start-up del tech ligure. Originariamente concepito per lo svolgimento in presenza, l’evento ha, infatti, visto cambiare in corsa le proprie modalità di partecipazione, nel rispetto dei DPCM sul contenimento del Coronavirus, adattandosi all’emergenza e sfruttando al massimo le potenzialità della rete.

Gli organizzatori. Nato da un’idea di Rodolfo Dué, l’evento è promosso e organizzato insieme a Marco Fattizzo di Bianco Lavoro Euspert, con la collaborazione di Talent Garden Genova, l’incubatore di idee e talenti che ha sede all’interno del Parco tecnologico degli Erzelli (via Enrico Melen 40, edificio B). È qui che sarà allestito il quartier generale del TJFair Genova, centro organizzativo di un evento sviluppato su un sistema di piattaforme digital che collegheranno in tempo reale centinaia di addetti ai lavori, professionisti e pubblico.

A cosa serve. Lo scopo principale è quello di attirare l’interesse dei professionisti più qualificati e stimolarli a mettersi in contatto con le aziende, oltreché offrire nuove e importanti opportunità anche ai giovani che vorrebbero intraprendere nuovi percorsi formativi e lavorativi. In particolare, gli organizzatori si propongono di mettere in comunicazione diretta le aziende più innovative del territorio in cerca di nuove figure professionali e i candidati in cerca di lavoro, dagli studenti universitari all’ultimo anno agli junior, fino ai senior.

Ma TECH JOBS Fair è anche un’occasione straordinaria per conoscere tutte le ultime novità nel campo dell’hi-tech attraverso gli speech di alcuni tra i più importanti esperti liguri e italiani. Il TJFair rientra nell’ambito dell’employer branding, ovvero il posizionamento di un’azienda non come semplice datore di lavoro ma come vero e proprio partner del percorso professionale del candidato.

Programma. Il cuore del TJFair è rappresentato da speech e keynote tenuti delle aziende e da una platea di esperti, attraverso la piattaforma Zoom Webinar. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della formazione, attraverso la sinergia con Università di Genova, enti di ricerca e scuole di formazione, grazie al coinvolgimento diretto di docenti, formatori e altre personalità non direttamente collegate alle aziende partecipanti.

Nel corso della mattinata si entrerà nel vivo dei lavori: ogni azienda avrà a disposizione per tutta la giornata una sorta di desk virtuale dove poter incontrare i candidati in modo individuale. Ampio spazio sarà dedicato alle video-interviste ai manager, mentre le offerte di lavoro saranno pubblicate, come da tradizione, sulle job board di TECH JOBS Fair ed Euspert, partner operativo dell’evento.

Per partecipare. Ad oggi, numerose aziende hanno già aderito e i posti sono limitati. Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 27 novembre accedendo al sito genova.techjobsfair.it. La partecipazione per i soggetti privati e i visitatori è gratuita previa registrazione sempre su genova.techjobsfair.it