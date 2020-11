Detenuto psichiatrico pericoloso in permesso tenta di aggredire scorta: riportato a Marassi

Genova. Un detenuto psichiatrico nel carcere di Marassi di pericolosità estrema per le persone, ha creato parecchi problemi durante un viaggio di permesso per raggiungere Bari a causa della morte del nonno.

L’uomo, che ha girato circa 50 istituti penitenziari (per reiterate aggressioni al personale di polizia penitenziaria, trasferito sempre per ordine e sicurezza) doveva prendere un aereo da Milano per Bari con scalo a Roma con la scorta della polizia penitenziaria di Marassi e con partenza alle tre di questa mattina da Genova (non a norma la traduzione nell’orario notturno).

Fabio Pagani, segretario regionale Uil-Pa penitenziari Liguria, denuncia: “Assurdo che gli sia stato concesso un permesso in tempo di Covid-19 con emergenza Arancione. Il detenuto barese, pericolosissimo, stava per essere imbarcato sull’aereo da Milano Malpensa, ma per tutto il viaggio da Genova aveva già iniziato a creare enormi problemi con minacce e tentativi di aggressione alla scorta”. Giunto a Milano il personale di polizia penitenziaria ha reputato che non vi fossero le condizioni di sicurezza per l’ imbarco del detenuto a Milano Malpensa ed è stata costretta a riportare il detenuto a Marassi.

“Se fosse salito in aereo – dichiara il sindacalista Uil – forse staremmo qui a parlare di tutt’altro. Chi concede questi benefici a soggetti così pericolosi se ne assuma anche la responsabilità. Non è possibile che l’amministrazione penitenziaria, il governo, le istituzioni, mandano la polizia penitenziaria allo sbando, al macero. Al dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e al ministero della Giustizia chiediamo di accelerare sulla revisione del modello custodiale, ma anche di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di detenuti che abbiano aggredito e procurato lesioni permanenti agli operatori penitenziari e, conseguentemente, pure danni all’erario”.