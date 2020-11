Delitto di Bargagli, arrestato ‘Buccin’. La telefonata alla figlia: “L’ho trovato, adesso non succederà più”

Genova. “L’ho trovato, vedrai che adesso non succederà più”. Così la sera del 7 ottobre Sergio Schiezzari, noto come Buccin e titolare del ristorante Prie Neigre a Bargagli dice per telefono alla figlia dopo aver colpito Giuseppe Carbone, che morirà dopo 40 giorni di coma.

Quella sera Carbone, che stava litigando da tempo con il ristoratore per alcune bollette non pagate in una casa a Traso affittate a un terza persona. La situazione si era fatta tesa e quella sera Carbone, palesemente ubriaco era andato alle Prie Neigre a cercare Schiezzari. Non trovandolo aveva infastidito clienti e cameriera. Dopo aver saputo cosa era accaduto Schiezzari disse che stava andando a Traso a cercare Carbone per dargli una lezione.

Poco dopo il padre l’ha richiamata: “L’ho trovato, vedrai che adesso non succederà più”, ma rassicurandola sul fatto che Carbone era vivo quando lo aveva lasciato, ma che gli aveva dato uno schiaffo così forte da avergli fatto male.

Alla convivente, invece, aveva inviato una foto che riproduceva Carbone disteso a terra. lei telefonò al convivente, e lui le disse

che “quando e venuto a conoscenza di quanto successo, ha preso la macchina

della pizzeria ed è andato a cercare Carbone”, e “quando lo ha trovato gli ha

dato uno schiaffo”, “ed ha solo più volte recriminato sul fatto che si sarebbe

rovinato la vita per colpa di Carbone”

Schiezzari ieri pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari con l’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e dall’aver colpito una persona che si trovava in stato di minorata difesa. Il sostituto procuratore Francesco Cardona aveva chiesto il carcere, ma il gip ha optato invece per gli arresti domiciliari.

Alla figlia che dopo la chiamata si era preoccupata per Carbone, lui ha risposto “gli ho dato uno schiaffo, penso di avergli dato uno schiaffo così forte da avergli fatto male”; lei “sempre più preoccupata gli ha domandato se fosse vivo, e papà ha confermato il fatto, dicendo -sì, l’ho lasciato con uno”.

Schiezzari è un uomo forte e robusto che, come ha ammesso sui stesso con il vicino di casa che gli ha chiesto perché avesse picchiato Carbone ha che quando è arrabbiato “non vede più niente e nessuno”.

Il gip Claudio Siclari definisce Schiezzari, che ha precedenti specifici per lesioni aggravate, “una persona pericolosa e violenta incapace di controllare gli impulsi aggressivi, dettati da motivi del tutto futili”. In effetti “l’indagato ha reagito in modo sproporzionato all’atteggiamento assunto da Carbone, lo ha affrontato con violenza,

nonostante il suo evidente stato di ubriachezza, e lo ha picchiato, colpendolo

anche con uno schiaffo al volto, talmente violento da fargli uscire sangue dal

labbro, e da farlo cadere pesantemente a terra”.

Le spinte e poi quello schiaffo fatale contro un uomo che non era capace di reagire. Gli ha dato due buffetti sul vivo quando l’ha visto immobile a terra e poi all’arrivo del vicino di casa è risalito in macchina e se ne è tornato al ristorate senza neppure attendere l’arrivo dell’ambulanza chiamata dal vicino.