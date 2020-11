Davagna, lavori urgenti alla linea elettrica: una mattinata “al buio” per il potenziamento

Genova. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, mercoledì 2 dicembre, verrà avviato un intervento di manutenzione nel comune di Davagna. L’operazione rientra nell’ambito del programma di potenziamento delle linee elettriche, volto a migliorare la qualità del servizio, con un’attenzione particolare alla zona dell’Alta Val Bisagno, che in passato è stata colpita da eventi atmosferici che hanno reso precarie le condizioni della rete.

L’intervento di restyling completo degli impianti non è rinviabile ad altro periodo in quanto ha lo scopo di evitare disservizi improvvisi con conseguenti disagi per la clientela. L’interruzione programmata è prevista per mercoledì 02 dicembre dalle ore 09:30 alle 12:00 e le zone interessate saranno: via Maggiolo da 2 a 6a, da 10 a 12, da 16 a 24, da 32 a 36, da 40 a 54, da 58 a 66, da 1 a 5, 11, 17, da 23 a 29, da 37 a 43, da 47 a 63, 67, sn, cant; via Calvari da 2 a 26, da 30 a 48, da 52 a 54, da 54b a 64, da 1 a 13a, da 13c a 15, da 19 a 29a, da 29c a 39, da 45 a 51, da 55 a 63a, sn, ip, sn7; via Mareggia da 4 a 26b, da 30/1 a 36, da 40 a 44, da 1 a 27, da 31 a 43, sn; via Valle da 2 a 12, da 1 a 11, ip; via Rivale da 2 a 10, da 1 a 9, sn; via Cavassolo da 52d a 54, 53, 61.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.