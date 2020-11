Dagli ex consiglieri regionali del Buonsenso 9000 dpi per gli operatori di ospedali e rsa

Genova. Alice Salvatore e Marco De Ferrari, ex consiglieri regionali M5s poi fondatori del movimento (e del gruppo in Regione) Il Buonsenso hanno acquistato 9000 dispositivi di protezione individuale per gli operatori della sanità.

“L’acquisto è stato compiuto grazie alle restituzioni sugli stipendi da consiglieri regionali”, spiegano De Ferrari e Salvatore.

“Ora che sono arrivate possiamo distribuirle agli operatori sanitari di tutta la Liguria. Questo è un modo per dare aiuto a tutti coloro che lavorano ogni giorno in corsia d’ospedale e nelle rsa per tutelare la salute di tutti i cittadini”, concludono.