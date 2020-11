Da lunedì tamponi rapidi anche in Valle Stura, ecco dove saranno i nuovi ambulatori

Genova. A partire da lunedì 23 novembre i punti tampone Asl3 arrivano in Valle Stura. Masone, Campo Ligure e Rossiglione sono state individuate come sedi territoriali degli Ambulatori Integrati Asl3 dove sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi in drive-through attraverso la prenotazione dei medici di famiglia e pediatri.

L’iniziativa degli Ambulatori Integrati, partita con l’esperienza di Teglia in Valpolcevera, vede in questo caso la collaborazione di Asl3 con le Amministrazioni dei Comuni di Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto e con i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana che mettono a disposizione sia gli spazi sia il supporto organizzativo.

La gestione operativa è garantita dai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che già operano a favore della comunità locale. L’accesso al servizio avverrà su prenotazione attraverso i medici e pediatri, i quali orienteranno i pazienti a seconda dei casi fissando il giorno e l’orario per l’esecuzione del tampone rapido nelle seguenti sedi:

– Croce Rossa di Masone in Via Montegrappa 2. Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)

– Croce Rossa di Campo Ligure in Via Don Mario Badino 2. Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)

– Croce Rossa di Rossiglione in Via Caduti della Libertà 13. Ambulatorio drive-through (accesso con veicolo)