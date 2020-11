Coronavirus, Toti: “Rt tra 0.8 e 0.9, la zona arancione decisione condivisa”

Genova. In Liguria l’Rt, ovvero il principale indicatore del tasso di contagiosità del covid, è stimato in Liguria ora “tra lo 0,8 e lo 0,9” lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa di oggi.

Il bollettino delle ultime 24 ore conferma il trend di rallentamento del contagio: 509 nuovi casi con 5021 tamponi e un tasso di positività del 10,1%, 1025 guarigioni, 70 pazienti in meno in ospedale ma purtroppo altri 25 morti.

“Come numeri siamo quasi alla metà del picco raggiunto 3-4 settimane fa” ha sottolineato il governatore commentando la scelta del governo di mantenere la Liguria tra le regioni in “zona arancione” fino alla data del 3 dicembre.

“Si è tratta to di una decisione condivisa con la cabina regia, è opportuno seguire una modalità molto prudente di distanziamento sociale, per il contenimento del covid, per fare un Natale più sereno a livello familiare, dei riti religiosi e commerciale”.