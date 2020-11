Coronavirus, Toti: “Non è il momento delle polemiche, non giochiamo una partita politica”

Genova. “Non credo sia il momento delle polemiche, penso sia il momento di collaborare tutti per dare risposte ai cittadini e tentare di contenere l’epidemia cercando di fare meno danni possibili all’economia”. Il presidente Giovanni Toti predica la calma mentre si infiamma lo scontro tra governo e Regioni e la Calabria annuncia l’intenzione di impugnare l’ordinanza del ministro Speranza che divide l’Italia in tre colori.

“Le regioni – ha detto Toti – hanno diritto di manifestare loro perplessità, ma occorre farlo con toni, misura e spirito di dialogo che ci ha chiesto anche il presidente Mattarella. Bisogna dimostrare ai cittadini di essere di fronte a istituzioni che dialogano, discutono, si confrontano in un clima di collaborazione istituzionale. Non credo sia interesse né del governo né dei governatori giocare una partita politica. Oggi la partita è contro il Covid”.

Le nuove misure previste dal Dpcm sono in vigore da oggi. Per ora la Liguria resta in “zona gialla“: nessuna ulteriore restrizione a parte il coprifuoco dalle 22 alle 5 (a Genova, per effetto dell’ordinanza Bucci, scatta alle 21 e finisce alle 6) e la chiusura di palestre, piscine, centri sportivi, musei, teatri e simili. I bar e i ristoranti possono tenere aperto fino alle 18 e proseguire la vendita da asporto fino alle 22.

Toti chiede collaborazione ma anche maggiore autonomia mentre si parla di una nuova riforma del titolo V della Costituzione: “Conoscere il territorio e applicare le norme alle realtà specifiche penso sia il compito di ogni governo territoriale e penso che questo governo territoriale vada valorizzato, in una direzione, per quanto mi riguarda, quasi federalista”.