Coronavirus, nuovi contagi ancora in calo: sono 460 su 5831 tamponi

Genova. Sono 460 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nel bollettino di Alisa Regione emesso per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5831 tamponi effettuati. Questo significa che scende in modo più deciso il numero di positivi in rapporto ai tamponi: il tasso è del 7,88% (ieri era del 10,1%) . I guariti in 24 ore sono 1169.

In Liguria ci sono attualmente 14120 casi di Covid attivi, di cui 8166 in provincia di Genova) anche in forza di 1025 guarigioni (attestate da tampone o scattate automaticamente dopo 21 giorni).

Gli ospedalizzati scendono a 1238 – sono 62 meno di ieri – mentre le terapie intensive sono due in più, 123 in totale, stabili da qualche giorno. Resta alto il dato relativo ai decessi: 22. Si tratta di pazienti morti tra il 7 novembre e la giornata di ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 77

13 contatto di caso confermato

64 attività screening

• ASL 2: 39

6 contatto caso confermato

33 attività screening

• ASL 3: 243

55 contatto caso confermato

174 attività screening

14 settore sociosanitario

• ASL 4: 9 attività screening

• ASL 5: 92

19 contatto caso confermato

73 attività screening

Diminuiscono anche le persone positive al covid in isolamento domiciliare (-666) ovvero in quarantena, mentre quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso positivo e in attesa di tampone, sono 12.168.