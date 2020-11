Coronavirus, l’ordine dei medici lancia l’allarme: “Serve un lockdown totale in tutta Italia”

Roma. Lockdown totale, in tutto il Paese, per fermare i contagi. A chiederlo con un post su Facebook è il presidente nazionale della federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli, “alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive”.

Lo stesso messaggio era stato lanciato nelle settimane scorse dal presidente dell’ordine genovese Alessandro Bonsignore che aveva escluso “soluzioni di compromesso”. E che oggi conferma: “Riteniamo che il lockdown di Genova fosse indispensabile da almeno 15 giorni, e oggi ne vedremmo i primi benefici”.

Bonsignore lo scorso 26 ottobre si era rivolto ai genovesi in modo chiaro: “Dobbiamo comportarci come se ci fosse un lockdown: uscire esclusivamente per andare al lavoro, evitare in tutti i modi i contatti, anche con la famiglia e con gli amici, quindi limitarci al minimo indispensabile. Dobbiamo avere questo senso civico di rispettare altri e far sì che il sistema possa reggere perché è nell’interesse di tutti”.

Lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Rai3 ha detto che ‘non è scritto nel cielo dove andremo a finire ma vedo una consapevolezza che non è all’altezza del momento che stiamo vivendo. Si torni allo spirito di marzo quando il comportamento delle persone ha fatto la differenza“.

Per quanto riguarda la situazione nazionale, sono 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore(7.195 in meno rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno. È costante però il rapporto tamponi/positivi, che resta a quota 17% circa, così come resta stabile l’aumento dei pazienti in terapia intensiva.