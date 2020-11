Coronavirus, lieve flessione dei contagi in Liguria: sono 685 su 5670 tamponi

Sono 685 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.670 tamponi effettuati. Sembra proseguire quindi il trend di una lieve flessione del contagio rispetto ai dati di una/due settimane fa. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione con i dati trasmessi al ministero della Salute.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali ci sono 18 ricoverati in più rispetto a ieri e risalgono anche i posti occupati in terapia intensiva che sono 117 (ieri erano 111). Ancora severo invece il bilancio dei deceduti: nelle ultime ventiquattro ore se ne registrano 20 (di questi 5 sono relativi alla giornata di ieri e oggi).

Ecco il dettaglio secondo il luogo di analisi del tampone

• ASL 1: 83

7 contatto di caso confermato

76 attività screening

• ASL 2: 25

6 contatto caso confermato

17 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 526

98 contatto caso confermato

421 attività screening

7 settore sociosanitario

• ASL 4: 12

12 Attività screening

• ASL 5: 39

14 contatto caso confermato

25 attività screening

Continuano a scendere le persone attualmente positive, sono 308 meno di ieri per un totale di 17.101. Di questi oltre la metà (10.366) sono residenti in provincia di Genova. Sono 973 i nuovi guariti (non solo quelli negativi al tampone ma anche coloro che da 21 giorni non presentano sintomi).

Negli ospedali liguri sono ricoverate 1510 persone, di cui 117 in terapia intensiva. A Genova sono 429 i ricoverati al San Martino, 68 all’Evangelico, 190 al Galliera, 18 al Gaslini, 188 al Villa Scassi, 15 al Gallino. In sorveglianza attiva 11.808 persone in tutta la Liguria.