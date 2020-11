Coronavirus, la Regione compra 5700 saturimetri: saranno distribuiti ai malati a casa

Genova. Sono 5.700 i saturimetri acquistati in Liguria e in distribuzione attraverso la rete dei medici di medicina generale ai malati di Covid in cura al proprio domicilio. Lo rende noto il presidente della Regione, Giovanni Toti.

“Si tratta di uno strumento fondamentale di monitoraggio – spiega il presidente – che permette a chi si trova a casa di vedere e comunicare al proprio medico il livello di ossigeno nel sangue. Stiamo lavorando per rafforzare in tutti i modi la presa in carico dei malati a livello territoriale”.

“È indispensabile seguire da casa e con grande attenzione i nostri pazienti malati di covid: solo così – conclude – eviteremo sovraffollamento nei pronto soccorso, che devono essere a disposizione per tutti coloro che ne hanno davvero necessità”.

In base all’ultimo bollettino di Alisa le persone in cura presso il proprio domicilio, in isolamento, sono 11242. Si ipotizza che molti di questi pazienti siano già dotati di saturimetro personale.