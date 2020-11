Coronavirus, in Liguria 570 nuovi positivi e continuano a svuotarsi gli ospedali

Genova. Sono 570 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.705 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore, con un incidenza del 10%. Sono i numeri del nuovo bollettino emesso dalla Regione. Migliora ancora la situazione degli ospedali con 49 ricoverati in meno, scendono le terapie intensive (oggi 114 quelle occupate, 9 meno di ieri) e sono 14 i deceduti registrati.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 69

21 contatto di caso confermato

48 attività screening

ASL 2: 81

15 contatto caso confermato

66 attività screening

ASL 3: 365

100 contatto caso confermato

245 attività screening

20 settore sociosanitario

ASL 4: 4

2 contatto caso confermato

2 attività screening

ASL 5: 51

21 contatto caso confermato

30 attività screening

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali sono 1.189 gli attuali ricoverati. A Genova sono 316 al San Martino, 63 all’Evangelico, 154 al Galliera, 5 al Gaslini, 151 al Villa Scassi, 11 al Gallino, 1 al Micone. In isolamento domiciliare 12.303 contagiati (514 in meno di ieri).

Le persone attualmente positive sono 13.559, cioè 561 in meno di ieri grazie ai 1.117 nuovi guariti per tampone negativo o scomparsa dei sintomi da almeno 21 giorni. In sorveglianza attiva 11.097 soggetti in tutta la Liguria.