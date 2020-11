Coronavirus: in Liguria 437 nuovi positivi, ricoverati in calo ma si registrano altri 19 morti

Genova. Sono 437 i nuovi positivi in Liguria su 3.859 tamponi, cioè l’11,3% dei test effettuati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione con i dati inviati al ministero della Salute. Pressoché stabili gli ospedalizzati (sono 4 meno di ieri) ma si contano ancora 19 decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore.

Ecco il dettaglio territoriale

ASL 1: 77

26 contatto di caso confermato

51 attività screening

ASL 2: 75

24 settore sociosanitario

15 contatto caso confermato

36 attività screening

ASL 3: 208

20 settore sociosanitario

71 contatto caso confermato

117 attività screening

ASL 4: 5

2 contatto caso confermato

3 attività screening

ASL 5: 72

25 contatto caso confermato

47 attività screening

Negli ospedali ci sono 1.081 ricoverati, di cui 111 in terapia intensiva, in calo costante. A Genova l’unico che vede un aumento dei pazienti è il Villa Scassi (138, cioè 10 in più di ieri). Al San Martino sono 304, al Galliera 134, all’Evangelico 45, al Gaslini 6, al Gallino 8. In isolamento domiciliare ci sono 11.525 positivi, 115 in meno di ieri.

Il numero degli attualmente positivi continua a scendere: 12.671 (rispetto a ieri 122 in meno) di cui 7.317 in provincia di Genova, grazie a 541 nuovi guariti con tampone negativo o senza sintomi da almeno 21 giorni. In sorveglianza attiva 10.004 persone (4.307 sulla Asl 3, 892 sulla Asl 4).