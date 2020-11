Coronavirus, il trend di aumento dei casi continua a rallentare: oggi +775 in Liguria

Genova. Sono 775 i nuovi casi di coronavirus in Liguria in base al bollettino di Alisa Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 6806 tamponi effettuati.

Si conferma un trend di crescita dei casi in rallentamento. Per dirla in altri termini, la curva di crescita dei nuovi casi positivi si sta piegando ovvero i positivi crescono ancora sì, ma meno velocemente rispetto ai giorni scorsi. E anche il tasso di positività relativo ai tamponi totali è in diminuzione: 11,38%. Ieri era al 12,08% in calo rispetto ai giorni precedenti.

Al momento in Liguria ci sono 17254 “casi attivi” di cui 10404 nel territorio della Asl 3 genovese.

Le persone decedute registrate dall’ultimo bollettino sono 19. Si tratta di pazienti morti tra il 13 novembre e la giornata di oggi.

Gli ospedalizzati in totale sono 1489, in ulteriore calo di 21 unità rispetto alla giornata di ieri. Pressoché stabili le terapie intensive occupate: 118 a livello ligure.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi, da rilevare un parziale livellamento o quanto meno avvicinamento tra l’aumento di casi nel genovese e nello spezzino:

ASL 1: 99

31 contatto di caso confermato

66 attività screening

2 sociosanitario

ASL 2: 96

16 contatto caso confermato

69 attività screening

11 settore sociosanitario

ASL 3: 358

103 contatto caso confermato

192 attività screening

62 settore sociosanitario

1 rientro viaggio

ASL 4: 10

2 contatto caso confermato

8 Attività screening

ASL 5: 212

99 contatto caso confermato

113 attività screening

I soggetti in sorveglianza attiva sono in Liguria sono 12.348 di cui 5632 nel territorio di competenza della Asl 3. Sono 15297, 258 più di ieri, le persone in isolamento domiciliare ovvero in quarantena a casa, in cura o asintomatiche. Il totale dei guariti registrati nelle ultime 24 ore è 603.