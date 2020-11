Coronavirus, il contagio non si ferma: 1.209 nuovi positivi in Liguria, registrati 18 morti

Genova. Sono 1.209 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 7.278 tamponi effettuati. È il dato che emerge dal bollettino inviato da Regione Liguria con i dati inviati al ministero della Salute. Nelle ultime ventiquattro ore si contano 10 ricoverati in più negli ospedali e 18 decessi registrati. Salgono a 110 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 118

31 contatto di caso confermato

87 attività screening

• ASL 2: 124

20 contatto caso confermato

102 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 783

125 contatto caso confermato

621 attività screening

37 settore sociosanitario

• ASL 4: 14

4 contatto caso confermato

9 Attività screening

1 settore sociosanitario

• ASL 5: 170

42 contatto caso confermato

127 attività screening

1 settore sociosanitario

In Liguria risultano solo 46 persone attualmente positive in più rispetto a ieri conteggiando 1.145 guariti secondo il nuovo metodo basato sulla scomparsa dei sintomi anziché sul doppio tampone negativo. In totale ci sono 17.475 contagiati di cui 10.669 in provincia di Genova.

Negli ospedali sono ricoverati 1.482 pazienti, di cui 10 in terapia intensiva. A Genova la situazione è questa: 422 al San Martino, 68 all’Evangelico, 203 al Galliera, 20 al Gaslini, 182 al Villa Scassi, 15 al Gallino.

Sono 11.008 i soggetti in sorveglianza attiva di cui 5.186 sul territorio della Asl 3 genovese e 856 sulla Asl 4 del Tigullio.