Coronavirus, Conte: “La curva dei contagi impone nuove misure, anche prima di mercoledì”

Roma. “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento”.

Queste le parole del premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera sulla situazione Covid, nel quale è pronto l’annuncio di un nuovo Dpcm. “Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al paese di fronte a ogni decisione per la salvezza del Paese”.

Conte ha annunciato che il commissario all’attuazione delle strategie anti Covid Domenico Arcuri ha acquistato 10 milioni di test rapidi in modo da ridurre le quarantene. “E’ stata avviata una richiesta per tamponi molecolari che porterà 250 mila tamponi molecolari al giorno. In questo modo aumenterà lo screening della popolazione italiana fino ad arrivare a 350 mila test al giorno“, ha proseguito il premier.

“Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni – ha spiegato il presidente del Consiglio – e ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome, l’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese”.

Aggiornamento in corso