Coronavirus: 886 nuovi positivi in Liguria, tornano a crescere i ricoveri negli ospedali

Genova. Sono 886 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.856 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino sull’emergenza coronavirus emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Tornano ad aumentare gli ospedalizzati (37 in più rispetto a ieri) e crescono lievemente anche i posti occupati in terapia intensiva. Registrati solo due decessi nelle ultime ventiquattro ore.

Qui di seguito il dettaglio territoriale in base ai referti dei tamponi

ASL 1: 111

36 contatti caso confermato

75 attività screening

ASL 2: 87

2 settore sociosanitario

18 contatto caso confermato

67 attività screening

ASL 3: 540

27 settore sociosanitario

143 contatto caso confermato

370 attività screening

ASL 5: 148

58 contatto caso confermato

90 attività screening

Sono 1.415 in tutto i ricoverati negli ospedali liguri di cui 81 persone in terapia intensiva (ieri erano 77). Aumentano i ricoveri soprattutto al San Martino (27 in un giorno, in tutto sono 379), mentre restano ai livelli di guardia il Galliera (194 totali) e il Villa Scassi (193). In isolamento domiciliare 265 persone, in sorveglianza attiva 9.280.

Il numero delle persone attualmente positive in Liguria sale a 17.269, cioè 391 in più rispetto a ieri, contando 493 guariti secondo la nuova definizione dell’Iss (non sono necessari due tamponi negativi, basta la scomparsa dei sintomi dopo 21 giorni dall’inizio).

Le due persone decedute sono due donne rispettivamente di 92 e 82 anni morte il 6 novembre all’ospedale di Sarzana.