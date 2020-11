Coronavirus, 761 nuovi positivi anche oggi ma scende il rapporto rispetto ai tamponi (11,75%)

Genova. Sono 761 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6.476 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione. I nuovi contagi sono per numero assoluto identici a quelli di ieri, ma scende leggermente il rapporto tamponi-positivi, oggi al 11,75% (ieri era del 13,4%).

Positivo anche il dato degli ospedali (50 ricoverati in meno rispetto a ieri) mentre si registrano ancora 20 morti, molti dei quali deceduti negli scorsi giorni.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 126

27 contatto di caso confermato

99 attività screening

ASL 2: 56

14 contatto caso confermato

35 attività screening

7 settore sociosanitario

ASL 3: 464

123 contatto caso confermato

323 attività screening

18 settore sociosanitario

ASL 4: 1

1 contatto caso confermato

ASL 5: 114

24 contatto caso confermato

90 attività screening

Al momento sono 1.360 gli ospedalizzati di cui 119 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Al San Martino sono 358 i ricoverati, con 17 pazienti in meno rispetto a ieri. La situazione degli altri ospedali genovesi: 68 all’Evangelico, 175 al Galliera, 9 al Gaslini, 177 al Villa Scassi, 14 al Gallino. In isolamento domiciliare 1.045 persone.

Gli attualmente positivi sono 15988 cioè 206 in meno rispetto a ieri contando 947 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). La maggior parte dei contagiati è sempre in provincia di Genova (9366). In sorveglianza attiva invece 12693 persone (5.492 sulla Asl 3, 1.215 sulla Asl 4).