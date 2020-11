Coronavirus, 611 nuovi casi su 4.428 tamponi: incidenza positivi in crescita al 13,7%

Genova. Sono 611 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.428 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Continuano a calare in termini assoluti i nuovi contagi (-35 rispetto a ieri), ma cresce leggermente il rapporto tamponi-positivi, oggi al 13,7% (ieri era 11,75%).

Tornano a crescere le ospedalizzazioni con 15 ricoverati in più: ad oggi sono 122 le persone in terapia intensiva (tre più di ieri), su un totale di 1375 persone ricoverati. Si registrano ancora 14 morti, deceduti dal 20 ad oggi.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 68

20 contatto di caso confermato

48 attività screening

ASL 2: 61

13 contatto caso confermato

47 attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3: 329

72 contatto caso confermato

216 attività screening

41 settore sociosanitario

ASL 4: 19

5 contatto caso confermato

14 attività screening

ASL 5: 134

47 contatto caso confermato

87 attività screening

Ancora in calo il numero di pazienti Covid assistiti al San Martino con 5 pazienti in meno (ora sono 353 i ricoverati). La situazione degli altri ospedali genovesi: 66 all’Evangelico, 177 al Galliera, 9 al Gaslini, 180 al Villa Scassi, 15 al Gallino. In isolamento domiciliare 14.503 persone, dieci in meno a ieri

Gli attualmente positivi sono 15.953 cioè 35 in meno rispetto a ieri contando 632 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). La maggior parte dei contagiati è sempre in provincia di Genova (9.365). In sorveglianza attiva invece 12.558 persone (5.214 sulla Asl 3, 1.206 sulla Asl 4).