Coronavirus, 606 nuovi contagiati in Liguria: sale la percentuale di tamponi positivi

Genova. Sono 606 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.532 tamponi. È il dato del bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Sale la percentuale di contagi sul totale dei test effettuati, oggi al 10,95% (ieri era 9,99%). Continuano però a svuotarsi gli ospedali con 61 ricoverati in meno rispetto a ieri. Si registrano altri 14 decessi.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi

ASL 1: 47

12 contatto di caso confermato

35 attività screening

ASL 2: 64

16 contatto caso confermato

47 attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3: 351

98 contatto caso confermato

233 attività screening

20 settore sociosanitario

ASL 4: 14

3 contatto caso confermato

11 attività screening

ASL 5: 130

34 contatto caso confermato

95 attività screening

1 settore sociosanitario

Sono 1.128 i ricoverati in tutta la Liguria, di cui 109 in terapia intensiva (ieri erano 114). Per quanto riguarda Genova: al San Martino 303 pazienti, all’Evangelico 60, al Galliera 148, al Gaslini 8, al Villa Scassi 142, al Gallino 9. In isolamento domiciliare 11.883 (in calo di 420 unità da ieri).

Gli attualmente positivi sono in continua discesa, 483 in meno e 13.076 in totale, poiché aumentano i guariti (che sono 1.075 contando sia tamponi negativi sia persone senza più sintomi da 21 giorni). La maggior parte è sempre in provincia di Genova (7.578). I soggetti in sorveglianza attiva sono 10.865 in tutta la regione.