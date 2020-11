Coronavirus, 509 nuovi positivi in Liguria, gli ospedalizzati tornano a quota 1300

Genova. Sono 509 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nel bollettino di Alisa Regione emesso per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5021 tamponi effettuati. Questo significa che è sostanzialmente invariato il numero di positivi in rapporto ai tamponi: il tasso è del 10,1% (in netto calo rispetto alla scorsa settimana e quella precedente).

In Liguria ci sono attualmente 14851 casi di Covid attivi (di cui 8634 in provincia di Genova) anche in forza di 1025 guarigioni (attestate da tampone o scattate automaticamente dopo 21 giorni).

Gli ospedalizzati scendono a 1300 – sono 70 meno di ieri – mentre le terapie intensive sono una in più, 121 in totale, stabili da qualche giorno. Il dato peggiore è quello relativo ai decessi: 25. Si tratta di pazienti morti tra il 7 novembre e la giornata di ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 51

11 contatto di caso confermato

40 attività screening

• ASL 2: 39

3 contatto caso confermato

34 attività screening

2 settore sociosanitario

• ASL 3: 336

80 contatto caso confermato

241 attività screening

15 settore sociosanitario

• ASL 4: 10

3 contatto caso confermato

7 attività screening

• ASL 5: 73

19 contatto caso confermato

54 attività screening

Diminuiscono anche le persone positive al covid in isolamento domiciliare (-468) ovvero in quarantena, mentre quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso positivo e in attesa di tampone, sono 12.221.