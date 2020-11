Coronavirus, 236 i nuovi positivi, con l’11% di incidenza sui tamponi. Lieve rimbalzo dei ricoveri: +29

Genova. Sono 236 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.101 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione, che contengono la consueta flessione operativa legata al fine settimana: l’incidenza dei positivi sui tamponi è del 11,2%

Crescno le ospedalizzazioni con 29 ricoverati in più: ad oggi 1.110 le persone ospitate negli ospedali liguri, di cui 113 in terapia intensiva. Si registrano ancora 7 morti, deceduti dal tra il il 20 e il 29, tranne che per un persona mancata il 12 e una il 16 novembre.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 2

ASL 2: 39

ASL 3: 127

ASL 4: 39

ASL 5: 21

A Genova sono anche registrati 8 positivi residenti fuori regione, temporaneamente domiciliati nel capoluogo.

Crescono però di pazienti Covid assistiti al San Martino con 1 paziente in più (ora sono 305 i ricoverati di cui 38 in terapia intensiva). La situazione degli altri ospedali genovesi: 44 all’Evangelico, 142 al Galliera, 8 al Gaslini, 145 al Villa Scassi, 8 al Gallino. In isolamento domiciliare 11.106 persone, 419 in meno rispetto a ieri

Gli attualmente positivi sono 12.276 cioè 395 in meno rispetto a ieri contando 623 guariti (con tampone negativo o scomparsa dei sintomi da 21 giorni). La maggior parte dei contagiati è sempre in provincia di Genova (7.087). In sorveglianza attiva invece 9.879persone (4.378sulla Asl 3, 834 sulla Asl 4).