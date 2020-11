Coronavirus, 1172 nuovi contagi su oltre 7000 tamponi e 39 morti registrati nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 1172 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 7022 tamponi effettuati in totale. 17517 i “casi attivi” di Covid in Liguria di cui 10947 a Genova.

Nel bollettino di oggi sono registrati 39 decessi, dato relativo nella realtà non alle ultime 24 ore ma a pazienti morti tra il 1 novembre e la giornata di ieri. D’altronde nei giorni scorsi avevamo avuto un bollettino con 2 decessi registrati ed era inevitabile l’allineamento con i dati aggiornati.

Numeri che si riflettono, insieme a quelli dei pazienti invece dimessi o trasferiti altre strutture extra ospedaliere, in un calo consistente del numero di ospedalizzati: -72, ovvero 1407 in totale negli ospedali della Liguria.

Sono pressoché stabili le terapie intensive, 92, vicine alla soglia del 50% di occupazione.

Il dettaglio dei nuovi positivi vede come sempre Genova nettamente come il territorio maggiormente sotto pressione con 845 nuovi positivi su 1172 totali:

ASL 1: 132

37 contatto di caso confermato

95 attività screening

ASL 2: 55

10 contatto caso confermato

42 attività screening

3 settore sociosanitario

ASL 3: 845

154 contatto caso confermato

674 attività screening

17 settore sociosanitario

ASL 4: 22

8 contatto caso confermato

12 Attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 5: 118

36 contatto caso confermato

81 attività screening

1 settore sociosanitario

Oggi in isolamento domiciliare ci sono 687 persone in più, 11922 in tutto. I guariti o coloro che hanno superato i 21 giorni di quarantena sono 769. Le persone in sorveglianza attiva sono 9857.