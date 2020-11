Coronavirus, 1127 nuovi casi di cui 671 a Genova: ospedalizzati verso quota 1400

Genova. Sono 1127 i nuovi casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 5772 tamponi effettuati. Sempre molto alta, oltre il 40%, la percentuale dei casi positivi rispetto ai “primi tamponi”. In totale i “casi attivi” di coronavirus in Liguria sono a oggi 16371, di cui 10394.

Gli ospedalizzati sfiorano quota 1400 (1393), una cifra mai raggiunta dall’inizio dell’epidemia – neppure a marzo e aprile – a causa di 81 nuovi pazienti negli ospedali liguri nelle ultime 24 ore e le terapie intensive sono 78, due in più di ieri, il 37,8% del totale dei posti a disposizione.

I decessi sono 16, avvenuti tra il 3 novembre e la giornata di ieri. La vittima più giovane è un uomo di 69 anni, morto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi suddiviso per asl di competenza. Anche oggi la zona più sotto pressione è quella della provincia di Genova, relativa all’Asl 3, con 671 nuovi positivi.

ASL 1: 112

41 contatti caso confermato

71 attività screening

ASL 2: 163

37 contatto caso confermato

124 Attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 3: 671

161 contatto caso confermato

484 attività screening

26 settore sociosanitario

ASL 4: 0

ASL 5: 181

56 contatto caso confermato

125 attività screening

Le persone positive curate a domicilio o che non necessitano di cure – in isolamento attivo – sono 388 più di ieri, in tutto 10299. I soggetti in sorveglianza attiva in Liguria sono 8681 di cui 3548 in provincia di Genova. Si registrano 616 guariti in più nelle ultime 24 ore.