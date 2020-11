Coronavirus: 1.092 nuovi positivi in Liguria, calano i ricoverati (-15) ma con 35 decessi

Genova. Sono 1.092 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 5.630 tamponi eseguiti. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione Liguria con i dati inviati al ministero. Sono 35 i decessi registrati nelle ultime 24 ore e cala di 15 unità il numero degli ospedalizzati.

Di seguito il dettaglio territoriale in base al referto dei tamponi

ASL 1: 163

49 contatti caso confermato

114 attività screening

ASL 2: 119

31 contatto caso confermato

88 Attività screening

ASL 3: 636

174 contatto caso confermato

414 attività screening

48 settore sociosanitario

ASL 4: 0

ASL 5: 174

76 contatto caso confermato

92 attività screening

6 settore sociosanitario

Sono 1.378 in totale i ricoverati negli ospedali, di cui 77 in terapia intensiva (ieri erano 78). A Genova si contano 352 ricoverati al San Martino, 71 all’Evangelico, 194 al Galliera, 14 al Gaslini, 188 al Villa Scassi (rispetto a ieri sono 30 in meno, ma oggi si registrano 13 decessi in questo ospedale), 15 al Gallino e 3 al Micone.

I casi positivi sono 507 più di ieri contando 550 guariti secondo il flusso allineato ai criteri dell’Istituto superiore di sanità (sono considerati tali anche coloro che non presentano più sintomi dopo 21 giorni dall’inizio della malattia).