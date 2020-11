Copertura del Bisagno, modifiche alla viabilità: carreggiata unica all’imbocco di corso Buenos Aires

Genova. Al fine di poter procedere con la risoluzione dell’interferenza della linea dell’acquedotto con le lavorazioni del cantiere si rende necessario di modificare il traffico all’imbocco di Corso Buenos Aires. L’area di cantiere attualmente al centro delle corsie di traffico viene spostata verso nord inglobandola con l’attuale area di cantiere della lavorazione della Fase E3.

A partire da Martedì 24 Novembre 2020 l’ampliamento dell’area di cantiere all’incrocio con Corso Buenos Aires, vedrà lo spostamento del traffico verso sud con un’unica carreggiata in direzione levante per garantire il traffico veicolare degli autobus in direzione centro città. I lavori di modifica alla viabilità inizieranno alle ore 20 di Lunedì 23 Novembre 2020 e dureranno fino alle ore 6 di Martedì 24 Novembre.

Per alleggerire il traffico su via Cadorna e Corso Buones Aires, si consiglia di percorrere Via Diaz in direzione levante e proseguire su Via Carlo Barabino, oppure percorrere Via Tommaso Ivrea. In tutta l’area interessata dai lavori la velocità massima consentita al traffico veicolare è di 30 Km/h.